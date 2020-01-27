Россия отмечает 76-летие снятия блокады Ленинграда

В России 27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Петербурге традиционно проходят памятные мероприятия.

Ветераны, представители городской администрации и неравнодушные петербуржцы уже возложили цветы к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» у дома 14 по Невскому проспекту. Всего к зданию подошли более 50 человек, в том числе военнослужащие, а также дети, которые зачитали стихи. Жители города принесли гвоздики. К моменту возложения цветов исполнил торжественную музыку военный оркестр. Из официальных лиц почтить память погибших ленинградцев прибыли представители правительства города, администрации Центрального района, отраслевых ведомств.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. По разным данным, за это время погибли от 600 тыс. до 1,5 млн местных жителей.

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В 76-ю годовщину снятия блокады Ленинграда по улицам города вновь проедут и трамваи военных лет. Как сообщили в «Горэлектротрансе», исторические вагоны стартуют в полдень со Среднего проспекта Васильевского острова, где расположен музей электрического транспорта.

В пресс-службе предприятия отметили, что блокадный трамвай навсегда останется в судьбе Ленинграда как символ жизни и надежды в самые страшные дни. «В осажденном Мадриде в 1937 году трамвай действовал лишь одну неделю. Стоило советским войскам весной 1945 года окружить Берлин, и движение на городских магистралях тотчас замерло. В Ленинграде из 900 блокадных дней трамвай трудился восемьсот одиннадцать!» — рассказал в своей книге начальник Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны, командир блокадного трамвая Михаил Хрисанфович Сорока.

Также в Музее городского электрического транспорта состоится акция памяти, участниками которой станут ветераны, школьники и будущие водители трамваев и троллейбусов.

На Дворцовой площади организована интерактивная выставка военной техники — как современной, так и времен Второй мировой войны.

В полдень на Дворцовой начнут работать полевые кухни. Также открыты пункты приема данных о ветеранах Великой Отечественной войны. Сюда родственники могут принести фотографии, письма, послужные списки, наградные документы. Собранные данные будут размещены в музее «Дорога памяти» на территории военно-патриотического парка «Патриот» в Московской области

На стрелке Васильевского острова состоится реконструкция победного Ленинградского салюта 1944 года.

По инф. rosbalt.ru

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