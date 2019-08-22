Россию постигла пагубная страсть к «телефонному терроризму»

В текущем году в России в 1,5 раза выросло количество преступлений, связанных с заведомо ложными сообщениями о терактах, передает РИА «Новости» со ссылкой на отчет МВД.

С начала года до конца июля было зарегистрировано 1726 подобных преступлений. По сравнению с прошлым годом это число выросло на 52,5%.

При этом показатель раскрываемости по таким преступлениям составляет 39,9%.

По мнению экспертов, чтобы исправить эту ситуацию, необходимо ликвидировать рынок «левых» сим-карт, позволяющих сохранять анонимность. Кроме того, отмечается, что часть таких сообщений поступает из-за рубежа, что тоже осложняет поиск злоумышленников.

Вопиющий случай стал известен на днях: в Тюмени полицейский сам сделал муляж бомбы и отчитался о его обнаружении. Мужик просто хотел выслужиться и получить увольнительную...

По инф. rosbalt.ru

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