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Россию накрыла последняя волна ЕГЭ. Кто выплывет?
По инф. rosbalt.ru   
13 Июня 2019 г.
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В четверг российские выпускники сдают последние «общие» экзамены основной волны ЕГЭ — информатику и биологию.

Россию накрыла последняя волна ЕГЭ. Кто выплывет?

Единый экзамен по биологии будут сдавать 139 тыс. человек, 136 тыс. из них — выпускники нынешнего года, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. В экзаменационную работу входят 28 заданий, на ее выполнение отводится 3,5 часа, минимальный балл составляет 36.

ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) будут сдавать около 90 тыс. участников, выпускников из них 88 тыс. Работа будет состоять из двух частей и 27 заданий, на нее отводится 3 часа 55 минут. Установленный минимальный балл — 40.

Результаты станут известны участникам не позже 27 июня.

Информатика и биология станут последними массовыми экзаменами в основной волне ЕГЭ-2019. После этого до 1 июля продлятся резервные дни, в которые будут сдавать экзамены, те, у кого два выбранных экзамена проходили в один день, и те, у кого по каким-либо причинам есть право на пересдачу.

Здесь о ЕГЭ тоже можно прочитать:

По инф. rosbalt.ru

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