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Роспотребнадзор наблюдает "рост ожирения" среди россиян
По инф. rosbalt.ru   
17 Апреля 2019 г.
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Среди россиян наблюдается рост ожирения. Так, с 2011 года у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказала замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.

Роспотребнадзор наблюдает "рост ожирения" среди россиян

Она пояснила, что в ведомстве исходили из того, что в России 14% мужчин и 26% женщин имеют избыточную массу тела. Брагина добавила, что доля страдающих от ожирения с возрастом у россиян увеличивается.

В ходе мониторинга рациона питания населения выяснилось, что в пище россиян наблюдается избыток жира и дефицит белка. По словам замглавы Роспотребнадзора, растет и детское ожирение.

Ранее Брагина заявляла также, что в российское законодательство будет внесено понятие «здоровое питание». А о здоровом питании на сайте для пожилых можно почитать по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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