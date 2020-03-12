Росгвардейцы, оказывается, взятки только так берут!

В прошлом году 380 сотрудников Росгвардии были привлечены к ответственности за коррупционные преступления, 10 из них уволены.

Об этом рассказал руководитель Росгвардии Виктор Золотов на итоговом расширенном заседании коллегии ведомства.

Золотов добавил, что по итогам проверки кандидатов 90 человек были «не рекомендованы к приему или перемещению по службе».

Он также отметил, что в прошлом году в Росгвардии сократилось количество совершаемых личным составом правонарушений, количество происшествий и небоевых потерь.

Напомним, что коррупция в России - системное зло, поразившее весь государственный аппарат и ставшее там нормой жизни. И среди правоохранителей тоже, они ж тоже обычные люди:

По инф. rosbalt.ru

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