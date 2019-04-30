Родственникам онкобольного продали бесплатное за круглую сумму

Родственники умершего от онкозаболевания пациента из Екатеринбурга пожаловались на обман медиков, за деньги пообещавших установить больному бесплатный протез, но так и не сделавших этого.

Как сообщил E1.RU сын пациента Сергей Супрунов, в январе прошлого года его отцу поставили диагноз «рак пищевода» и его отвезли в больницу № 14, чтобы установить специальное приспособление для питания в желудок. «Главврач больницы позвал нас всей семьей и сказал, что эта трубка в боку крайне неудобна и есть возможность установить вместо нее протез в пищевод, с помощью которого отец сможет есть как обычный человек. Но стоит этот протез более 50 тысяч рублей. Мы, естественно, его приобрели, а в марте отцу якобы его установили», — рассказал мужчина.

Однако через несколько месяцев Василий Сапрунов снова попал в ту же больницу, и ему предложили «поправить» эндопротез, однако и после этого у больного остались проблемы с приемом пищи. Спустя несколько месяцев мужчина снова попал в ту же больницу.

«На этот раз ему предложили установить в желудок ту самую трубку. Мы поинтересовались: а как же эндопротез, который ему установили. Нам сказали, что эндопротез вышел естественным путем. Мы этому не поверили, проконсультировались с другими врачами, нам сказали, что это функционально невозможно, там сетка металлическая. Мы в итоге забрали отца, решили, что не нужно ему ставить эту трубку, так как это сильно ухудшает качество жизни, а он мог самостоятельно принимать мелкую пищу», — рассказал Сергей Сапрунов.

Осенью 2018 года с родственниками пациента связались представители страховой компании и поинтересовались, делали ли ему операцию по установке протеза в больнице и брали ли деньги за протез. Когда родственники ответили, что операцию проводили и деньги за это взяли, выяснилось, что больница выставила страховщикам счет за этот же эндопротез и они его оплатили, поэтому для больного и его семьи он должен быть бесплатным, оплачивается за счет ОМС.

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При этом, когда пациент попал в больницу в Невьянске после того, как ему стало плохо на даче, там ему сделали снимок, на котором никакого протеза не оказалось. «Его спросили: а кто вам сказал, что у вас стоит эндопротез. Его изначально не было, сказали нам в больнице Невьянска, — говорит Сергей. — Получается, отец год промучился без этого эндопротеза, а мы при этом заплатили деньги за бесплатный протез», — возмущается Сергей.

В минувшую пятницу больной скончался в реанимации. Его сын полагает, что они не единственные, кого могли обмануть в больнице, поэтому они собираются обращаться в суд и в прокуратуру.

В управлении здравоохранения Екатеринбурга обещали провести проверку.

По инф. rosbalt.ru

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