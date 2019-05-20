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Родители не уследили: девочка отравилась чем-то из найденного на улице пузырька
По инф. rosbalt.ru   
20 Мая 2019 г.
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Четырехлетняя жительница Петербурга нашла бутылочку с неизвестным веществом и выпила его — родители не уследили. Итог оказался печальным: ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Родители не уследили: девочка отравилась чем-то из найденного на улице пузырька

Инцидент произошел с семьей, проживающей на проспекте Науки, во время прогулки, пишет АН «Оперативное прикрытие».

Девочке поставили диагноз острое отравление. Жидкость вызвала угнетение сознания, пострадавшая находится в реанимации.

В обстоятельствах отравления разбираются работники Следственного комитета.

По инф. rosbalt.ru

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