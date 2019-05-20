Родители не уследили: девочка отравилась чем-то из найденного на улице пузырька

Четырехлетняя жительница Петербурга нашла бутылочку с неизвестным веществом и выпила его — родители не уследили. Итог оказался печальным: ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Инцидент произошел с семьей, проживающей на проспекте Науки, во время прогулки, пишет АН «Оперативное прикрытие».

Девочке поставили диагноз острое отравление. Жидкость вызвала угнетение сознания, пострадавшая находится в реанимации.

В обстоятельствах отравления разбираются работники Следственного комитета.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ