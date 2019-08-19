Родить двоих детей с разницей в пару месяцев? Возможно и такое!

На днях СМИ сообщили о новых случаях появления детей в экстремальных ситуациях. Так, в Италии женщину со схватками высадили из автобуса, а в Казахстане женщина родила детей с разницей в два месяца! (Сразу поясним: у роженицы была двойная матка - бывает и такое, оказывается. - прим. МГ.)

Жительница итальянского Неаполя внезапно почувствовала схватки на улице и села в автобус, чтобы доехать до больницы.

Однако экстренная ситуация не обеспокоила контролеров, которые оштрафовали ее за безбилетный проезд на 71 евро и высадили на ближайшей остановке.

Как сообщает газета la Repubblica, жестокосердие сотрудников транспортной компании взбудоражило общественность, а женщина решила оспорить штраф через суд.

В компании Anm заявили, что «обстоятельства не могут служить причиной отмены штрафа». Однако пользователи соцсетей настаивают, что контролеры, будучи должностными лицами, допустили «неоказание медицинской помощи».

В целом же, история хороша тем, что хорошо закончилась для матери и ребенка — после мытарств «безбилетница» все-таки добралась до больницы и через несколько часов родила здоровую девочку.

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Появление человека на свет - всегда тайна (хотя повторялась миллионы раз подряд!). И в этой "процедуре" случаются и свои драмы, и казусы:

Так, недавно в Москве у женщины роды начались на КАД в час пик. Оперативно добраться до больницы ей помогли сотрудники ДПС.

Инцидент произошел на 53-м км внутреннего кольца. На трассе было много машин, поэтому муж роженицы попросил инспекторов сопроводить ее до больницы.

Кортеж с машиной ГИБДД расчистил одну из полос и добрался до больницы за 15 минут.

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В Казахстане приняли сложные роды. Жительница Уральска произвела на свет девочку и мальчика с разницей два месяца 16 дней.

Феномен объясняется тем, что у 29-летней роженицы двойная матка, объяснили в Минздраве страны.

Дочь Лилии Коноваловой родилась недоношенной — на сроке 25 недель. Вес девочки — 850 г, рост — 42 см. Сын при рождении весил 2,9 кг и был ростом 50 см.

«Благодаря профессионализму врачей у мамы и малышей все хорошо», — подчеркнули в ведомстве.

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По инф. rosbalt.ru

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