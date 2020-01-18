ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Родилась в рубашке: старушка выжила при столкновении с поездом

По инф. rosbalt.ru   
18 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

На железнодорожной станции Мельничный Ручей в Ленобласти под поезд попала пожилая женщина. Как сообщили в транспортной полиции, 80-летняя пенсионерка переходила пути перед поездом и не успела.

Родилась в рубашке: старушка выжила при столкновении с поездом

Локомотив по касательной задел женщину и откинул ее сторону.

Пенсионерка получила ушиб мягких тканей. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства произошедшего и напоминают о правилах безопасности на железной дороге. Они подчеркнули, что строго запрещено выходить на рельсы в неположенных местах.

Что тут можно сказать? Кому суждено сгореть - тот не утонет? Все-таки у каждого из нас своя судьба, своя смерть. И случай с пенсионеркой в общем-то это доказывает. Ну а если вы в это не верите, то тогда называйте случившееся ничем иным, как счастливой случайностью. Вот только везет так далеко не всем.

  • Хроника происшествий на нашем сайте - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 