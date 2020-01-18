Родилась в рубашке: старушка выжила при столкновении с поездом

На железнодорожной станции Мельничный Ручей в Ленобласти под поезд попала пожилая женщина. Как сообщили в транспортной полиции, 80-летняя пенсионерка переходила пути перед поездом и не успела.

Локомотив по касательной задел женщину и откинул ее сторону.

Пенсионерка получила ушиб мягких тканей. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства произошедшего и напоминают о правилах безопасности на железной дороге. Они подчеркнули, что строго запрещено выходить на рельсы в неположенных местах.

Что тут можно сказать? Кому суждено сгореть - тот не утонет? Все-таки у каждого из нас своя судьба, своя смерть. И случай с пенсионеркой в общем-то это доказывает. Ну а если вы в это не верите, то тогда называйте случившееся ничем иным, как счастливой случайностью. Вот только везет так далеко не всем.

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По инф. rosbalt.ru

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