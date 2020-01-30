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Режиссёр «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов попал в больницу

По инф. rosbalt.ru   
30 Января 2020 г.
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В Москве госпитализирован режиссер Александр Боголюбов. Он останется под присмотром врачей до понедельника, рассказал журналистам сын 85-летнего режиссера Оскар Кучера.

Режиссёр «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов попал в больницу


Кучера не назвал причину госпитализации режиссера, однако выразил надежду, что тот «пошел на поправку», и отметил, что «85 лет — достаточно серьезный возраст».

  • Александр Боголюбов известен мультфильмами «Приключения Незнайки» и «Волшебник Изумрудного города», а также фильмами «Мелодия на двоих» и «Батальоны просят огня».

По инф. rosbalt.ru

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