Режиссёр «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов попал в больницу

В Москве госпитализирован режиссер Александр Боголюбов. Он останется под присмотром врачей до понедельника, рассказал журналистам сын 85-летнего режиссера Оскар Кучера.

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Кучера не назвал причину госпитализации режиссера, однако выразил надежду, что тот «пошел на поправку», и отметил, что «85 лет — достаточно серьезный возраст».

Александр Боголюбов известен мультфильмами «Приключения Незнайки» и «Волшебник Изумрудного города», а также фильмами «Мелодия на двоих» и «Батальоны просят огня».

По инф. rosbalt.ru

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