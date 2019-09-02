Режиссер и коммунист Владимир Бортко отказался от борьбы за губернаторство в Петербурге

Кандидат от КПРФ Владимир Бортко решил снять свою кандидатуру с выборов на пост губернатора Санкт-Петербурга, передает РБК.

«Я не хочу играть в эти игры. Карты-то крапленые. Пять тузов в колоде. Я не хочу быть дураком», — заявил Бортко.

Как уточняется, идея сняться с выборов является личной инициативой Бортко. Тем временем глава партии Геннадий Зюганов категорически против данного решения.

Бортко стал кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ в начале апреля.

Напомним, выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Среди кандидатов значатся Михаил Амосов («Гражданская платформа»), самовыдвиженец и врио губернатора Александр Беглов и Надежда Тихонова от «Справедливой России».

В июле стало известно о том, что чуть менее половины (40%) опрошенных петербуржцев готовы отдать голос на губернаторских выборах за врио главы региона Александра Беглова. Как сообщалось, респондентов, которые заявили об антипатии к Беглову, набралось 14%. 40% опрошенных допустили, что могли бы проголосовать за него лишь при определенных условиях.

В конце августа Фонд борьбы с коррупцией обнаружил данные о квартире площадью 150,6 квадратных метра в Москве, которая зарегистрирована на имя Александра Дмитриевича Беглова — полного тезку исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга. По оценке ФБК, недвижимость стоит около 150 миллионов рублей.

Позднее пресс-служба врио губернатора Петербурга Александра Беглова отреагировала на расследование ФБК о его дорогой недвижимости. Там сообщили, что квартира в элитном ЖК в центре Москвы площадью 150,6 кв. м обошлась чиновнику в 16,5 млн рублей.

Polit.ru

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