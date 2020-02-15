Режиссер фильма «Калашников» продал дом ради съемок фильма!

Стали известны подробности съемок фильма "Калашников", который обещает стать интересным событием в культурной и общественной жизни - ведь в нем идет речь о создателе легендарного русского автомата! Режиссер Константин Буслов признался, что до был вынужден ради финансирования картины пожертвовать собственным домом, который сих пор не выкупил. Создатель ленты надеется на кассовые сборы...
Как рассказал режиссер на пресс-конференции, съемки картины были на грани остановки. «Был период, когда совсем не было финансирования, и съемочная группа могла разбежаться», – рассказал Буслов.
По словам режиссера, у него не было другого выхода, поэтому он продал дом и закрыл зарплаты занятых в съемках. При этом в финансировании фильма на разных стадиях принимали участие различные организации. «Был создан организационный комитет при Министерстве промышленности и торговли РФ по празднованию столетия со дня рождения Михаила Тимофеевича, и картина стала одним из мероприятий», – рассказал режиссер.
Четверть бюджета съемок выделило Минкультуры, при этом все остальные средства, кроме субсидий министерства, были получены на возвратной основе. «Подключился и концерн «Калашников», на финальной стадии — «Промсвязьбанк» и частные инвесторы», – поделился Буслов.
Роли в картине исполнили Юрий Борисов, Ольга Лерман, Артур Смольянинов, Эльдар Калимулин, Виталий Хаев и другие. При подготовке к роли Борисов читал личные записи Калашникова, его биографию, встречался с людьми, которые работали с Калашниковым.
По-разному произведения искусства доходят до аудитории. И через преграды бывает, что тоже. Остается надеяться, кто картина Константина Буслова не будет проходной для своего зрителя, остается в сердцах людей и, конечно, покажет хорошие кассовые сборы. А дом обязательно вернется к хозяину.
Стали известны подробности съемок фильма "Калашников", который обещает стать интересным событием в культурной и общественной жизни - ведь в нем идет речь о создателе легендарного русского автомата! Режиссер Константин Буслов признался, что до был вынужден ради финансирования картины пожертвовать собственным домом, который сих пор не выкупил. Создатель ленты надеется на кассовые сборы...
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