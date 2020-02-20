Режим «черного неба» в Красноярске: горожане тревожатся все больше

Красноярцы создали очередную онлайн-петицию против загрязнения воздуха. Новую волну возмущения у горожан вызвал черный смог, окутавший город в минувшие выходные.

«В Красноярске крайне ухудшилось состояние воздуха, уже больше двух лет мы дышим выбросами, и не видим ничего кроме смога», — говорится в тексте обращения в адрес президента РФ Владимира Путина.

Жители пишут, что экологическая обстановка в городе ухудшается с каждым днем. При этом у больных с легочной патологией и другими хроническими заболеваниями в результате чаще происходят обострения, а у здоровых людей появляются новые заболевания.

Горожане жалуются на химический запах и неприятный привкус во рту. «Как в такой среде работать, растить и рожать детей, вести здоровый образ жизни и в принципе существовать?!» — возмущается автор петиции.

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В конце минувшего лета Красноярск возглавил список городов с самым грязным воздухом. Тогда смог объясняли бушующими в Сибири лесными пожарами.

В число самых грязных регионов страны кроме Красноярского края входят Челябинская, Свердловская, Нижегородская, Иркутская области, а также Оренбуржье. Жалобы также поступают из Бурятии, Приморского края, Кузбасса, Самарской области и уральских городов.

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Он и подписавшиеся, которых на этот час уже около 2,7 тыс. человек, считают происходящее не просто проблемой, а «катастрофой». «Спасите город от массового отравления!» — просят горожане.

Между тем, накануне, 19 февраля, стало известно, что в Красноярск приедет руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Как сообщается на сайте Росприроднадзора, Радионова обсудит с городскими и краевыми властями «комплекс дополнительных мер по улучшению экологической ситуации». С начала зимы в Красноярске несколько раз объявлялся режим «черного неба».

Интерес федерального ведомства к проблеме Красноярска возник после того, как Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram стихотворение о смоге в городе.

Жители Красноярска сами попросили Шнурова о помощи. В ответ он посвятил их проблеме стихотворение. «В новостях молчат. Ни строчки. Типо эти заморочки, чисто местная проблема. Ждут, когда случатся трупы, вот тогда забьют в набат. Можем освещать заразу, только если из Китая», — говорится в стихе.

По инф. rosbalt.ru

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