Рейтинг уровня жизни: Россия неплохо смотрится, если сравнивать с Нигером и Чадом

Рейтинг стран с самым высоким уровнем жизни возглавила Норвегия. В 2018 году эта страна продемонстрировала наиболее высокий показатель индекса человеческого развития (ИЧР), следует из текста доклада ООН.

В лидерах оказались также Швейцария, Австралия, Ирландия и Германия. США и Британия — на 13-м и 14-м местах.

Россия заняла 49 место, опередив Черногорию (50-е место) и Белоруссию (53-е), но уступив Оману (48-е).

Украина заняла 88-е место.

Странами с наиболее низким ИЧР стали Нигер, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, Чад и Бурунди.

Всего в рейтинге — 189 стран. Их ранжировали по уровню образования, средней продолжительности жизни, объему валового национального продукта на душу населения.

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