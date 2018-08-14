Ревнивый столичный пенсионер пытался зарезать жену и покончить с собой

Следственные органы возбудили уголовное дело после попытки убийства 77-летней пенсионерки супругом на почве ревности в Москве.

Инцидент произошел 11 августа в квартире на улице Попутной. 86-летний мужчина в ходе конфликта на почве ревности напал на жену с ножом, а потом скрылся, подумав, что она умерла. Между тем, пострадавшая выжила и сама вызвала «скорую», которая доставила ее в больницу.

Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве, после покушения на жену пенсионер попытался свести счеты с жизнью. В настоящее время он также находится в больнице.

По инф. rosbalt.ru

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