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Рецидивист напал с ножом на пожилую петербурженку
По инф. rosbalt.ru   
11 Октября 2018 г.
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В Петербурге задержан 44-летний мужчина, подозреваемый в нападении с ножом на пенсионерку, сообщили «Росбалту» в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Рецидивист напал с ножом на пожилую петербурженку

Преступление было совершено 9 октября в квартире дома на 12-й Красноармейской улице. Злоумышленник нанес 70-летней пенсионерке несколько ножевых ранений. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Задержанный мужчина ранее был судим за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело.

По инф. rosbalt.ru

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