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Решено: тарифы ЖКХ-2019 проиндексируют в два этапа. Обещают — "в пределах инфляции"
По инф. rosbalt.ru   
27 Сентября 2018 г.
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Правительство РФ утвердило индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) в 2019 году в два этапа. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

«Правительство утвердило подход: 1,7% индексация с начала года и 2,4% — с середины года», — уточнил он.

Согласно действующему законодательству, индексация тарифов проводится только с 1 июля, но Минэкономразвития предложило сделать исключение, чтобы синхронизировать корректировку тарифов с повышением НДС до 20% в начале 2019 года. Общая индексация тарифов ЖКХ не должна превысить целевой уровень инфляции в 4%.

По инф. rosbalt.ru

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