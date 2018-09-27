Решено: тарифы ЖКХ-2019 проиндексируют в два этапа. Обещают — "в пределах инфляции"

Правительство РФ утвердило индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) в 2019 году в два этапа. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

«Правительство утвердило подход: 1,7% индексация с начала года и 2,4% — с середины года», — уточнил он.

Согласно действующему законодательству, индексация тарифов проводится только с 1 июля, но Минэкономразвития предложило сделать исключение, чтобы синхронизировать корректировку тарифов с повышением НДС до 20% в начале 2019 года. Общая индексация тарифов ЖКХ не должна превысить целевой уровень инфляции в 4%.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ