Решение о выплате маткапитала на первенцев движется к принятю

Госдума приняла во втором чтении законопроект, расширяющий действие программы материнского капитала.
Изменениями, предложенными президентом РФ в ходе оглашения послания парламенту, предлагается выплачивать маткапитал семьям, в которых, начиная с 1 января 2020 года, родился первый ребенок. В таком случае они смогут рассчитывать на 466 тыс. 617 рублей. Однако при рождении или усыновлении второго ребенка будет выплачиваться не еще одна сумма маткапитала, а доплата в 150 тыс. рублей.
При этом семьи, в которых второй или последующий ребенок родился после 1 января 2020 года, получат маткапитал в размере 616 тыс. 617 рублей, следует из документа.
Депутаты также разрешили тратить маткапитал на строительство домов на дачных участках или на ремонт жилого дома на земельном участке.
Отдельно в законопроекте оговариваются случаи прекращения прав на маткапитал. Новыми нормами также продлевается действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года.
Напомним, что эта мера социальной поддержки была анонсирована Владимиром Путиным - и она действительно очень полезна в условиях катастрофической демографической ситуации в России. Другое дело, что это - лишь стартовые поощрения для молодых семей. Ведь маткапитал рано или поздно заканчивается (тем более, что сферы его использования ограничены). А кормить-растить детей предстоит на зарплату - что, в условиях стагнирующей экономки, не так-то легко! А что ваши дети-внуки думают о социальной политике в России сегодня?
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