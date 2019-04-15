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Репродукция картины с поцелуем сочтена безнравственной. Уничтожат!
По инф. rosbalt.ru   
15 Апреля 2019 г.
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Знаменитую картину с поцелуем, украшающую стену дома на Стремянной улице в Петербурге, уничтожат. Как сообщают в соцстях, творение не понравилось одному из жителей города, он оставил жалобу на специальном сайте.

Репродукция картины с поцелуем сочтена безнравственной. Уничтожат!

Мужчина посчитал картину «безнравственной».

К 17 апреля картину обязаны снять.

С творениями искусства петербуржцев знакомит художница Ульяна Полоз. Она распечатывает мировые шедевры, клеит на стены и лакирует. Стена на Стремянной была украшена картиной «Поцелуй». Ее автор — итальянский художник Франческо Айеца. Картина была написана в 1859 году.

По инф. rosbalt.ru

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