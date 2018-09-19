"Реновацию жилья" отдают на откуп регионам и на усмотрение жильцам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий проведение реновации жилья на всей территории России, передает корреспондент «Росбалта».

Если закон примут, с инициативой проведения реновации смогут выступать региональные власти. Соответствующие программы предлагается финансировать за счет средств бюджетов субъектов РФ и иных источников.

Законопроектом вводится само понятие реновации жилищного фонда, под которой понимается реконструкция или снос, не подлежащих капитальному ремонту объектов жилищного фонда, и жилищное строительство на высвобождаемой территории с обеспечением территории реновации объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, а также проведением мероприятий по благоустройству жилых территорий.

Принимать решение о реновации предлагается на основании решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах. Включение многоквартирных домов в программу реновации жилищного фонда может осуществляться только в том случае, если собственниками жилых помещений на общем собрании принято такое решение, говорится в законопроекте.

Также закрепляются гарантии обеспечения жилищных прав граждан, участвующих в реновации. Если закон примут, нанимателям предоставят равнозначные жилые помещения, которые должны соответствовать определенным требованиям. Рядом норм предлагается предоставлять собственникам по их выбору равноценное возмещение в денежной форме или в форме равноценного жилого помещения на праве собственности. При этом, если гражданин выбирает равноценное возмещение в денежной форме, то ему дополнительно должна быть выплачена компенсация за непроизведенный капитальный ремонт многоквартирного дома. Помимо этого, исключается возможность предоставления комнаты гражданину, проживающему в коммунальной квартире.

Законопроект разработан и внесен в Госдуму группой депутатов от «Справедливой России».

По инф. rosbalt.ru

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