Ренате Литвиновой после ДТП сделали операцию

Актриса и режиссер Рената Литвинова рассказала о своем состоянии после ДТП, в которое она попала в свой 53-й день рождения.

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По словам Литвиновой, ее действительно сбила машина на пешеходном переходе, при этом девушка-водитель «не собиралась останавливаться».



- Не выходи из комнаты, не совершай ошибку… — всем, кто переживал — со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, — написала она, цитируя Иосифа Бродского.



Актриса опровергла информацию СМИ о том, что сама она якобы была в нетрезвом состоянии. Она отметила при этом, что возвращалась с пробежки.



Из-за аварии Литвиновой пришлось зашивать подбородок, однако сейчас ей ничего не угрожает, самочувствие в норме.



Звезда кино не стала выяснять отношения с девушкой, которая была за рулем, и лишь пристыдила ее за безответственное вождение.



- Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок. Меня сбили на пути в салон после пробежки — я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ) единственное, что я сказала девушке, которая была за рулем «Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения», — написала Литвинова.

По инф. rosbalt.ru

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