Региональное неравенство в России: блеск и нищета на одной карте

Россия вошла в тройку лидеров по неравенству регионов внутри страны среди государств Европы и Центральной Азии. Об этом говорится в докладе Всемирного банка «На пути к новому общественному договору».

Как сообщает РБК, в докладе отмечается, что Россия имеет самый высокий уровень регионального неравенства среди крупных стран с развивающейся экономикой, таких как Бразилия, Китай и Индия. В последние десятилетия разрыв отчасти сократился, так как бедные регионы росли быстрее, но значительная разница в уровне жизни сохраняется.

Так, домохозяйства на Сахалине, который имеет самый высокий валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения имеют уровень жизни, аналогичный уровню жизни в Сингапуре. А домохозяйства в Ингушетии, где самый низкий ВРП на душу населения, живут примерно, как в Гондурасе. Уровень бедности составляет от менее чем 10% в богатом полезными ископаемыми Татарстане и в крупных мегаполисах — Москве и Санкт-Петербурге — до почти что 40% в беднейших регионах Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.

Эксперты пишут, что еще с советских времени «трудовые ресурсы и капитал были насильственно перемещены на восток ради эксплуатации огромных природных ресурсов Сибири», в результате экономическая структура «физически распределилась по всей территории страны, но оказалась неэффективна и искажена». Попытки бороться с таким наследием подрываются устоявшимися экономическими отношениями, считают они.

Неравенство граждан сконцентрировано внутри богатых регионов, что же касается бедных субъектов, то они сильно зависят от федеральных бюджетных трансфертов, а кризис, возникший из-за санкций и падения цен на нефть, показал, что такая политика мешает им развиваться.

Диспропорции в России нельзя объяснить урбанизацией. По показателю неравенства между городскими и сельскими территориями Россия занимает лишь 22-е место из 28-ми. В этом рейтинге лидируют Таджикистан, Грузия и Румыния, а последнюю строчку занимает Греция, где сельские территории даже богаче городских.

Руководитель направления «Пространное развитие» Центра стратегических разработок Наталья Трунова считает, что все дело в территориальном делении, которое осталось еще с советских времен. Есть территории, где проживает 40 тыс. человек, а есть Москва, «с которой их сопоставлять просто бессмысленно».

Правительство сейчас дорабатывает стратегию пространственного развития, которая должна быть принята к концу года.

По инф. rosbalt.ru

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