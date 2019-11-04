Редкая операция на сердце успешно проведена в Петербурге. Молодцы медики!

В Петербурге врачи прооперировали 32-летнюю женщину с редкой кардиологической патологией — констриктивным перикардитом. Операция прошла успешно, говорится в сообщении на странице НМИЦ им. Алмазова.

Врачам удалось удалить пациентке «околосердечную сумку», которая начала сильно сдавливать сердце. Операция была чревата высоким риском повредить этот жизненно важный орган.

Из-за тяжелого состояния женщины доктора выполнили субтотальную перикардэктомию на работающем сердце — без использования аппарата искусственного кровообращения.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, сократительная способность сердца увеличилась вдвое. Известно, что женщина родом из Грозного.

По инф. rosbalt.ru

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