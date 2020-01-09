Ребенок должен быть с жильем, и разведенным родителям придется об этом подумать

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Разведённых родителей могут привлечь к обеспечению жильём их несовершеннолетних детей. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на одном из февральских пленарных заседаний во втором чтении.
Правительственная инициатива предлагает дополнить перечень исключительных обстоятельств, при наличии которых (в случае отсутствия между родителями соответствующего соглашения) суд может привлечь каждого из родителей к участию в несении дополнительных расходов на детей, вызванных этими обстоятельствами, — в этот перечень предлагается включить также отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения.
Такие изменения предоставят возможность суду в каждом случае оценивать ситуацию с учётом всех сложившихся обстоятельств и принимать решение, основанное на балансе интересов ребёнка и родителя, который выплачивает алименты.
Как отмечают в кабмине, документ направлен на уточнение исключительных обстоятельств, при которых каждый из родителей может быть привлечён судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами.
«Законопроект направлен на защиту права ребёнка на обеспечение жилым помещением в случае расторжения брака между родителями», — объяснила глава Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва при рассмотрении документа в первом чтении.
Некоторые семьи распадаются, такое не редкость. В идеале ребенок при этом не должен лишаться ни любви обоих родителей, ни их заботы о материальном благополучии. На практике же нередко все хлопоты по обеспечению достойной жизни несовершеннолетнего ложатся больше на плечи одного родителя или только на одного, потому что иные вторые половины предпочитают забыть не только о существовании бывшего спутника жизни, но и своего отпрыска. И закон, возможно, отрезвит здесь обоих родителей в разводе. С финалом семьи заботы о ребенке никуда не исчезнут.
На нашем сайте есть еще публикации на "семейные темы", несколько из них можно прочитать ниже:
По инф. pnp.ru
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