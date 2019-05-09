Ребенка спасли из квартиры, кишащей крысами

Девочку, которую забрали в больницу из петербургской квартиры, кишащей крысами, отправят в социальную гостиницу. Это, судя по всему, не ребенок-маугли (увы, такие случаи в том же Петербурге случаются) - но ситуация явно неблагополучная: мамаша пыталась совместить воспитание ребенка с малоаппетитным "бизнесом" по выращиванию грызунов...

Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой, ребенок чувствует себя хорошо, никаких проблем со здоровьем у нее нет.

В аппарате омбудсмена рассказали, что 11 апреля на запахи из квартиры, в которой живет ребенок, пожаловались соседи. Они сообщили, что давно пытаются договориться с хозяевами и помочь им устранить зловоние, но безрезультатно. Когда сотрудникам органов опеки удалось попасть в квартиру, они обнаружили там кучи мусора, а также около ста декоративных крыс.

Раньше семья в поле зрения соцслужб не попадала. Мать согласилась временно поместить девочку в социозащитное учреждение в связи с трудной жизненной ситуацией. Женщина воспитывает ребенка вместе с бабушкой. Она пообещала навести дома порядок и избавиться от грызунов.

Как сообщает пресс-секретарь администрации Калининского района, в квартире было очень грязно. "Мать девочки занимается промышленным разведением крыс на корм змеям и крокодилам. Девочку сегодня привезли в нашу гостиницу. Мама не алкоголичка, поэтому есть надежда, что мы быстро справимся с ситуацией", - сказали в районной администрации. Пресс-секретарь также отмечает, что женщине помогут с трудоустройством, хотя род деятельности ей придется менять.

Информацию о проживании 8-летней школьницы в антисанитарных условиях намерен проверить Следственный комитет. В квартиру также выезжали полицейские.

По инф. rosbalt.ru

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