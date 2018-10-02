Реанимация накопительных пенсий: к ИПК подключат "по умолчанию"

Минфин и Банк России определились с механизмом включения граждан в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Подключение граждан к ИПК будет основываться на 158-й статье Гражданского кодекса РФ «Форма сделок», третий пункт которой гласит, что «молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон», сообщили изданию два федеральных чиновника, эксперт, знакомый с обсуждением законопроекта об ИПК, и источник на финансовом рынке. Избранный механизм фактически означает автоматическое подключение граждан к отчислению средств в ИПК.

Законопроект об ИПК находится в стадии подготовки, комментарии преждевременны, сообщили изданию в пресс-службе ЦБ. Запрос в Минфин пока остается без ответа.

Концепция ИПК была представлена Минфином и ЦБ в сентябре 2016 года. Новая пенсионная модель призвана заменить и модернизировать замороженную накопительную пенсию. Впервые заморозка была введена в 2014 году, и в проекте бюджета Пенсионного фонда России на 2019—2021 годы заложено сохранение заморозки «старой» накопительной пенсии на ближайшие три года.

Напомним, что ИПК (или иные варианты личного накопления "на старость") - наиболее здравый элемент современных пенсионных систем, в которой "отложенные в кубышку" деньги не обезличены, могут отслеживаться будущим пенсионером. Власти просто вынуждены реанимировать этот подход - под волной общественного недовольства и желания разобраться в хитросплетениях и пороках пенсионной системы, которую всколыхнуло крайне неприятное известие о повышении пенсионного возраста.

По инф. rosbalt.ru

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