"Развод века": адвокат Елены Степаненко отрицает меркантильные сверхамбиции супруги Петросяна

Юмористка Елена Степаненко просит суд передать ей при разводе с супругом Евгением Петросяном менее половины от стоимости заявленного имущества. Об этом сообщила ее адвокат Елена Забралова. Напомним, что в Сети циркулирует прямо противоположная информация: что в ходе бракоразводного процесса Петросян может лишиться добра на многие миллионы - вплоть до собственных часов...

«Елена Григорьевна просит менее 50% от стоимости заявленного имущества, и никаких 80% в иске нет. Я вам говорю, что есть. И, несмотря ни на что, надо сохранять объективность и честность», — заявила она.

Как сообщает агентство «Москва», рассмотрение иска Степаненко о разводе и разделе имущества продолжится 11 октября.

При этом Забралова отметила, что на квартиру, которую называют «музеем Петросяна», Степаненко не претендует. «Она ей не нужна. Квартира создавалась под музей Петросяна, там находится его сцена, вещи, библиотека. Теперь Евгению Вагановичу она не нужна. Это было его основное условие мирового соглашения — чтобы Степаненко забрала эту квартиру, ведь она стоит почти половину от стоимости всего имущества. Зачем ей чужой музей? На какие деньги ей его содержать?» — сказала Забралова «Интерфаксу».

Напомним, что 3 августа стало известно, что юморист Евгений Петросян и его супруга Елена Степаненко через суд делят совместно нажитое имущество. Суд уже наложил арест на спорное имущество.

По инф. rosbalt.ru

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