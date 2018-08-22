Разрешено попротестовать против "пенсионной повышки" в московских "Сокольниках"

В столичном парке «Сокольники» пройдет согласованный митинг против изменений пенсионного законодательства. Акция планируется 23 августа с 18:30 до 21:30. Об этом стало известно из сообщений на официальном сайте парка.

Уточняется, что заявка на проведение митинга подана группой граждан во главе с Денисом Зоммером. Согласованное количество участников — до 700 человек.

Аналогичные акции в «Сокольниках» прошли ранее 18 и 28 июля.

Напомним, Госдума 19 июля приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста до 65-ти лет для мужчин и до 63-х — для женщин.

По инф. rosbalt.ru

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