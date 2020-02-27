Размером с ручку. В Бурятии выходили 500-граммового младенца

Бурятские медики смогли выходить новорожденную, рост которой не превышал шариковой ручки.

Малыш родился на 23-й неделе беременности. Вес новорождённой составил всего 500 граммов, она легко помещалась на ладонях взрослого человека. Нормальный вес новорождённого составляет от 2-х килограммов. Самая большая опасность для жизни таких детей кроется в работе лёгких. Они, как правило, не могут самостоятельно дышать, требуется медицинское вмешательство.

В регионе за один год рождается примерно шесть десятков недоношенных детей. В Бурятском перинатальном центре смогли добиться больших успехов в выхаживании таких малюток. Многие из них в дальнейшем полноценно развиваются. Ребёнок за несколько месяцев учится самостоятельно дышать.

Только после этого малыша можно выписывать из перинатального центра.

Девочке, родившейся с весом в 500 граммов, удалось набрать два килограмма за четыре месяца. После этого родители смогли за ней ухаживать без медицинской помощи. Каждый случай рождения такого ребёнка индивидуален и требует внимательного подхода. Современная медицина, опыт врачей и оборудование позволяют творить чудеса, которые ещё несколько лет назад были невозможными.

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По инф. Телеинформа

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