Раздача российских паспортов может начаться и в Преднестровье

Депутат Государственной Думы от «Единой России» Александр Ярошук заявил в эфире приднестровского телеканала ТСВ, что Москва может начать выдачу жителям непризнанного государства российских паспортов.

По словам Ярошука, в нижней палате российского парламента есть «лоббисты», хорошо знакомые с проблематикой «непризнанных республик вроде ЛНР и ДНР, а также Приднестровья», и поднимающие эти вопросы на заседаниях.

«Сейчас политическая воля произошла по ДНР, ЛНР. Я думаю <...> что в ближайшее время будет принято и по вам политическое решение», — утверждает Ярошук.

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Напомним, в конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР в гуманитарных целях. Начинание встретило негативную реакцию властей Украины - что уходящих (Порошенко), что заступающих на пост (Зеленский). А в Евросоюзе обсуждается мысль блокировать въезд в страны союза обладателям и украинских, и российских паспортов.

Polit.ru

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