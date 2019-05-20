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Раздача российских паспортов может начаться и в Преднестровье
По инф. polit.ru   
20 Мая 2019 г.
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Депутат Государственной Думы от «Единой России» Александр Ярошук заявил в эфире приднестровского телеканала ТСВ, что Москва может начать выдачу жителям непризнанного государства российских паспортов.

Раздача российских паспортов может начаться и в Преднестровье

По словам Ярошука, в нижней палате российского парламента есть «лоббисты», хорошо знакомые с проблематикой «непризнанных республик вроде ЛНР и ДНР, а также Приднестровья», и поднимающие эти вопросы на заседаниях.

«Сейчас политическая воля произошла по ДНР, ЛНР. Я думаю <...> что в ближайшее время будет принято и по вам политическое решение», — утверждает Ярошук.

Polit.ru

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