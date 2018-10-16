"Разблокировка с ограблением": с банковских карт пенсионеров было списано 100 млн

МВД пресекло деятельность группы аферистов, которые под предлогом разблокировки банковских карт списали со счетов пенсионеров 100 млн рублей.

Как сообщила «Росбалту» официальный представитель МВД России Ирина Волк, аферисты звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками службы безопасности различных банков и убеждали их назвать данные их банковских карт. После этого со счетов пенсионеров пропадали деньги.

Общий материальный ущерб от деятельности мошенников превысил 100 млн рублей, добавила Ирина Волк.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на территории Москвы и Смоленска задержаны двое граждан России и один приезжий из ближнего зарубежья», — отметила представитель МВД.

По инф. rosbalt.ru

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