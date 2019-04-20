"Растить предпринимателей со школы". Мысль здравая, но — утопичная

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов выступил за включение в программы школьного образования курса по пропаганде создания своего бизнеса. Мысль совершенно здравая (развитию предпринимательских талантов много уделяется внимания в развитых странах) - но именно ее реализация может вызвать катастрофические последствия для сложившегося в России порядка вещей...

«Считаю, что вообще нам надо предпринимателей создавать еще в школе, и дух этого предпринимательства нужно создавать. Поэтому мы предложили сейчас включить в программы школьного образования курсы по пропагандированию создания своего бизнеса», — сказал он, на совещании по реализации нацпроектов.

Напомним, к 1 июня все школы страны получат методические рекомендации по курсам для школьников и их родителей о семейном укладе. Соответствующие темы включат в курс уже существующих предметов, новые вводиться не будут.

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Мысль вице-премьера совершенно здравая (развитию предпринимательских талантов много уделяется внимания в развитых странах - и кто из нас не хочет успеха собственным внукам?) - но именно ее реализация может вызвать катастрофические последствия для сложившегося в России порядка вещей. Почему? Ну, просто потому что детям и подросткам придется прививать мысли о "ценности новых идей на рынках", о "равных возможностях для всех", о "законе, которые стоит на страже собственности". А они - юные максималисты по определению. И, увидев как бизнес-реалии во взрослом мире категорически не соответствуют теории предпринимательства - просто плюнут на эту страну и уедут куда подальше. Или - есть такая позитивная наджеда! - объединятся и сменят, по мере взросления, мерзкий государственно-капиталистический уклад, сложившийся в стране.



...Или прикажете обучать детей "суверенному российскому бизнесу"? Давать и брать "откаты" и взятки чиновникам? Платить мзду силовикам и бандитам "за безопасность"? Просачиваться по власть, чтобы обеспечить себе выгодный госзаказ или земельные участки на вкусных местах?

Polit.ru

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