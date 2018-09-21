Растет число граждан, убежденных в безвредности употребления спиртного

Число россиян, которые считают, что существуют безвредные дозы алкогольных напитков, увеличилось до 39%. Год назад так думали 15%. Результаты опроса приводит ВЦИОМ.

Наименее опасным для здоровья напитком опрошенные назвали вино. Среди людей с высшим образованием употребление вина в небольших дозах безвредным кажется 61%.

По 14% россиян к таким напиткам отнесли пиво и водку, 8% — самогон.

При этом 40% заявили, что не употребляют алкоголь (на 1% больше, чем год назад). Выпивают время от времени 58% граждан, однако в подавляющем большинстве случаев — не чаще нескольких раз в месяц. 40% потребителей говорят, что в последний год стали пить меньше. Да-три раза в месяц употребляют алкогольные напитки 14% респондентов.

В ноябре 2017 года эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» представили рейтинг «трезвых» и «пьющих» регионов России. Согласным данным проекта, в прошлом году самыми «трезвыми» регионами признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан. При этом наиболее «пьющим» регионом стали Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Бурятия.

Напомним, эксперты ООН говорят о вреде алкоголя даже "в мельчайших количествах".

По инф. rosbalt.ru

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