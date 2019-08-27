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Расследуется жестокое убийство московской пенсионерки
По инф. rosbalt.ru   
27 Августа 2019 г.
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Тело убитой пожилой женщины обнаружили на юге Москвы. По факту следственными органами уже возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили «Росбалту» в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

Расследуется жестокое убийство московской пенсионерки

Труп был найден вечером в минувшее воскресенье, 25 августа, в квартире жилого дома, расположенного на Домодедовской улице. Погибшей оказалась пенсионерка 1941 года рождения. На ее теле следователи зафиксировали множественные колото-резаные раны.

В настоящее время устанавливается личность подозреваемого.

По инф. rosbalt.ru

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