Расследуется жестокое убийство московской пенсионерки

Тело убитой пожилой женщины обнаружили на юге Москвы. По факту следственными органами уже возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили «Росбалту» в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

Труп был найден вечером в минувшее воскресенье, 25 августа, в квартире жилого дома, расположенного на Домодедовской улице. Погибшей оказалась пенсионерка 1941 года рождения. На ее теле следователи зафиксировали множественные колото-резаные раны.

В настоящее время устанавливается личность подозреваемого.

Увы, пожилые люди часто становятся жертвами преступлений — об этом свидетельствует хроника происшествий на нашем сайте.

По инф. rosbalt.ru

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