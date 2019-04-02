Расследуется смерть пенсионера в столичном супермаркете

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству московского Следкома провести дополнительную проверку по факту смерти пенсионера в Москве. Дело было так: после совершения покупок в одном из магазинов в феврале 2018 года пожилой мужчина по какой-то причине не оплатил один из товаров и вышел из магазина... В ходе разбирательств с охраной - пожилой человек скончался.

По просьбе охранника 75-летний пенсионер проследовал в подсобное помещение магазина для просмотра записи с камер видеонаблюдения. Там ему стало плохо, и мужчина впоследствии скончался.

В свою очередь, Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России по городу Москве принять меры для тщательного установления всех обстоятельств случившегося.

Добавим, что на первый взгляд ситуация вполне объяснимая: то ли пожилой человек действительно забыл что-то оплатить на кассе, то ли действительно "скоробчить" хотел (мало ли, возраст ведь не гарантия порядочности!) - в любом случае, мы никогда не узнаем правды. А потом, во время "разборок" - переволновался, сердце прихватило... В любом случае, грустно. А нам - урок, нужно стараться не влипать в подобные стрессовые ситуации. Здоровье и жизнь - гораздо дороже любых денег!

По инф. rosbalt.ru

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