Расследование крушения SSJ-100: роковую роль могла сыграть открытая задняя дверь

В пассажирской кабине самолета Sukhoi Superjet 100, который сгорел при посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая, отсутствовала задняя левая дверь пассажирской кабины, она сгорела.

Об этом, как передает РБК, сказано в предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета.

По словам опрошенных экспертов, открытая дверь пассажирской кабины могла повлиять на распространение огня внутри салона.

Напомним, как сказано в предварительном отчете о катастрофе SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево, после попадания молнии у самолета SSJ 100 отключился автопилот и была нарушена связь. Попадание молнии подтверждается повреждениями, характерными для следов от воздействия грозового разряда.

При этом экипаж оценивал ситуацию как штатную перед крушением.

Катастрофа в московском аэропорту Шереметьево унесла жизни 41 человека. Во время аварийной посадки у самолета загорелся двигатель, и огонь перекинулся на фюзеляж.

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По инф. rosbalt.ru

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