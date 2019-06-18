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Расследование крушения SSJ-100: роковую роль могла сыграть открытая задняя дверь
По инф. rosbalt.ru   
18 Июня 2019 г.
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В пассажирской кабине самолета Sukhoi Superjet 100, который сгорел при посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая, отсутствовала задняя левая дверь пассажирской кабины, она сгорела.

Расследование крушения SSJ-100: роковую роль могла сыграть открытая задняя дверь

Об этом, как передает РБК, сказано в предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета.

По словам опрошенных экспертов, открытая дверь пассажирской кабины могла повлиять на распространение огня внутри салона.

Напомним, как сказано в предварительном отчете о катастрофе SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево, после попадания молнии у самолета SSJ 100 отключился автопилот и была нарушена связь. Попадание молнии подтверждается повреждениями, характерными для следов от воздействия грозового разряда.

При этом экипаж оценивал ситуацию как штатную перед крушением.

Катастрофа в московском аэропорту Шереметьево унесла жизни 41 человека. Во время аварийной посадки у самолета загорелся двигатель, и огонь перекинулся на фюзеляж.

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