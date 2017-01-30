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ПАРТНЕРСТВО

Расширен список оснований для досрочного пересмотра коммунальных тарифов

Юлия Кривошапко, "Российская газета"   
30 Января 2017 г.
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Правительство дополнило перечень оснований для досрочного пересмотра установленных тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Постановление, подготовленное Федеральной антимонопольной службой (ФАС), подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Пишет "Российская газета".

Список оснований для досрочного пересмотра тарифов дополнен такими основаниями, как смена системы налогообложения регулируемой организации и приобретение объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и (или) получение прав владения и (или) пользования на такие объекты на основании концессионного соглашения, договора аренды.

Такая мера направлена на решение проблемы финансирования и обеспечения возврата займов и кредитов, привлекаемых на реализацию инвестиционных программ, уточняется в сообщении пресс-службы правительства.

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