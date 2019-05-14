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Рассекречены материалы о смерти Симона Петлюры
По инф. polit.ru   
14 Мая 2019 г.
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Служба внешней разведки (СВР) Украины сняла гриф секретности примерно с 350 архивных документов, касающихся деятельности Украинской народной республики (УНР) и ее эмиграционного правительства, а также убийства лидера националистов Симона Петлюры. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Рассекречены материалы о смерти Симона Петлюры

В сообщении говорится, что рассекреченные документы, датированные 1919-1936 годами, «открывают новые страницы украинской национально-освободительной борьбы».

«Особенно интересны материалы, касающиеся убийства Петлюры», — подчеркнули в СВР. Рассекречивание документов было приурочено к столетию образования УНР.

Симон Петлюра, с 1919 по 1920 годы возглавлявший Директорию УНР и являвшийся главным атаманом войск и флота, был убит в 1926 году в Париже. Его убийца — Самуил Шварцбард — в результате был оправдан французским судом.

Петлюра: события эпохи - в материалах на нашем сайте

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