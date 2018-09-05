Распространение неприглядой видеосъемки Джигарханяна требуют признать уголовным преступлением

Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в связи с незаконным сбором и распространением видеокадров из частной жизни известного актера и режиссера Армена Джигарханяна. Об этом сообщил «Интерфаксу» его адвокат Евгений Парфенов.

По его словам, дело возбудили по ч. 1 ст. 137 УК РФ. Защитник отметил, что сам артист в курсе происходящего, он признан потерпевшим по данному делу.

Дело завели из-за показа 5 декабря 2017 года на одном из федеральных телеканалов видеоролика, снятого на телефон бывшей женой Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. Видео запечатлело артиста в неприглядном виде.

Отметим, что мировой суд уже рассматривает первое уголовное дело против Цымбалюк-Романовской. Она находится под подпиской о невыезде. Цымбалюк-Романовской 5 декабря было предъявлено обвинение по статье 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» за распространение в СМИ данных о личной и семейной жизни без согласия Джигарханяна.

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По инф. rosbalt.ru

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