Распашонки и подгузники как "орудия преступной благотворительности"

В Екатеринбурге медсестру областной детской клинической больницы (ОДКБ) № 1 уволили после того, как она организовала благотворительный сбор одежды и подгузников для новорожденных. Эти дети находятся на лечении в стационаре без родителей. История - из одного ряда с безумием чиновников, повсеместно сжигающих и давящих бульдозерами "санкционную еду", вместо того, чтобы раздать ее нищим...

Медсестра опубликовала объявление в паблике одной из соцсетей в конце марта. Она написала: «У нас очень много брошенных, отказничков, в больнице не выделяется достаточно средств. С удовольствием и благодарностью приму вещи, игрушки, памперсы, лекарства для деток от первого дня жизни до года».

Позднее женщина отказалась от сбора лекарств. Но один из пользователей сделал скриншот записи и отправил руководству больницы. На следующий день медсестру, которая была на больничном по уходе за ребенком, пригласили на беседу и попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию. По словам женщины, ей пригрозили судом: «На встрече были главная медсестра и юрист, они говорили, что я опозорила больницу, нанесла урон репутации. Мне сказали, что учреждение не нуждается ни в памперсах, ни в салфетках, ни в одежде, ни в лекарствах».

«Конечно, больница закупает памперсы и салфетки, но ведь они так быстро расходуются. Ребенок должен находиться в комфорте. Если мне выдали четыре подгузника на одного малыша, а понадобилось восемь, где же взять недостающие? Мне говорят: экономь. Но если я не поменяю памперс, это может привести к дерматитам и другим неприятным последствиям», — возмущается женщина.

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«Информация, которую медсестра распространила в соцсетях, не соответствует действительности и порочит репутацию больницы. Мы не имеем права получать лекарственные средства от физических лиц, это запрещено законом. В больницу можно передать подгузники и одежду, но порядок получения любых материальных ценностей четко регламентирован, это делается по договору пожертвования. Невозможно просто так принести что-то с улицы», — утверждают в больнице.

В администрации ОДКБ заявили, что она планирует подать заявление в полицию по факту мошенничества, так как медсестра якобы не передала собранные ею вещи учреждению, а также продавала больничные детские пустышки на своей странице в приложении для мам. При этом в ОДКБ признают, что пока доказательств этого у них нет.

Медсестра подтверждает, что действительно не стала отдавать вещи в больницу. Они были переданы в местный дом малютки. Активисты подтвердили, что забрали у медсестры около семи больших пакетов с одеждой и подгузниками.

В ОДКБ в ответ заявили, что экс-сотрудница использовала название учреждения в корыстных целях для организации благотворительного сбора.

Мать одного из бывших пациентов больницы заявила, что там действительно не хватает вещей:.«Я лично привозила вещи, которые раньше носила дочь, и отдавала сестре-хозяйке. Она приняла с благодарностью, сказала, что у них не хватает распашонок».

Polit.ru

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