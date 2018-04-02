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Расходы на отопление сократятся

Ирина Жандарова, "Российская газета"   
02 Апреля 2018 г.
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Новые требования энергетической эффективности для многоквартирных домов начнут действовать с 6 апреля. Также в апреле собственники квартир должны получить право заключать "прямые" договоры в обход управляющих компаний с организациями, поставляющими воду, газ и другие ресурсы, пишет "Российская газета".

Расходы на отопление сократятся

Но обо всем по порядку. Новые правила устанавливают требования, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, для зданий, строений и сооружений. Снижать расход энергии на отопление и вентиляцию домов планируется поэтапно.

Приказом минстроя предусматривается, что для вновь строящихся зданий, в том числе многоквартирных домов, объем тепла, необходимый для отопления, должен снизиться с 1 июля 2018 года - на 20 процентов, с 1 января 2023 года - на 40 процентов, с 1 января 2028 года - на 50 процентов.

Документ вводит обязательное выполнение требований энергетической эффективности для архитекторов, застройщиков, инженеров и проектировщиков. Соблюдать их обязаны и те, кто вводит в эксплуатацию построенные, реконструированные или капитально отремонтированные здания.

"Утвержденные требования энергоэффективности при строительстве зданий и жилых домов будут активно способствовать разработке новых технических решений, появлению новых видов материалов, оборудования, "умных" технологий в строительстве", - отметил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Основная нормативная база по повышению энергоэффективности недвижимости была создана в 2016 году. С 21 августа зданиям начали присваиваться классы энергоэффективности.

С 2018 года предусмотрена возможность предоставления финансовой поддержки на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах с повышением класса энергоэффективности.

Напрямую поставщикам ресурсов разрешат оплачивать тепло и газ, вывоз мусора, воду и водоотведение

Также с этого года в России можно строить только энергоэффективные дома. Приготовление горячей воды для систем горячего водоснабжения должно производиться непосредственно в домах, также можно установить в доме системы для регулирования подачи воды в зависимости от погоды.

В апреле также должен вступить в силу закон, который позволяет потребителям жилищно-коммунальных услуг заключать "прямые" договоры с ресурсоснабжающими организациями. На "прямую" оплату могут быть переведены счета за отопление, вывоз мусора, поставку горячего и холодного водоснабжения, а также водоотведение. Закон принят Госдумой 23 марта и находится на подписи у президента.

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