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Рамзан Кадыров просит списать Чечне долги за газ, ссылаясь на былую войну. Спишем?
По инф. polit.ru   
12 Апреля 2019 г.
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Чеченский лидер Рамзан Кадыров прокомментировал постановление Верховного суда республики, отменившего списание 9 млрд рублей задолженности населения за газ. Он, вроде бы, продемонстрировал согласие с этим решением... Но продолжает проводить мысль, что чеченские долги за газ должны быть списаны на уровне государственного решения.

Рамзан Кадыров просит списать Чечне долги за газ, ссылаясь на былую войну. Спишем?

Напомним, что ранее прокуратура Чеченской республики выиграла в суде иск к «Газпрому» о списании с жителей республики 9 миллиардов долгов за газ. Это, кстати, вызвало нервную реакцию в некоторых регионах России - например, депутаты башкирского и чувашского парламентов обратились в прокуратуру с просьбой списать долги местных жителей за газ по примеру Чечни...

И вот теперь спорный шаг отменен судом... Разан Кадыров уточнил, что это решение поможет навести порядок — в частности, путем инвентаризации активов и обязательств ООО «Газпром межрегионгаз Грозный», где подобные проверки не проводились уже шесть лет.

Вместе с тем, Кадыров в очередной раз напомнил, что газопроводные сети в Чечне «были практически полностью разрушены» в ходе боевых действий, и «газ просто пропадал в никуда, горел в гигантских факелах, возникших при попадании бомб и снарядов». По его словам, тогда «полностью отсутствовала возможность контролировать потребление газа».

«В ходе этих военных кампаний Чечня, ее народ, вся Россия понесли огромные, невосполнимые потери. Они просто не поддаются подсчету. И теперь настало время всерьез разобраться и с приписываемыми Чечне долгами за газ. В первую очередь следует выяснить, каким образом и по каким параметрам определялась эта сумма задолженности», — указал Кадыров.

Он упомянул ряд случаев, когда Российская Федерация прощала долги другим государствам, и выразил надежду на то, что будет прощен и чеченский долг за газ. «Во всем мире существует практика прощения долгов, в том числе межгосударственная. Чечня и ее народ надеются, что в силу сложившихся особых обстоятельств государство и компания пойдут им навстречу», — подытожил Кадыров.

Очень непростая и дискуссионная тема, не правда ли? С одной стороны, действительно, на территории Чечни шла фактическая война - когда определенная часть ее населения (называемая ныне "боевиками", под руководством отца нынешнего руководителя республики Ахмата Кадырова) стремилась покинуть Российскую Федерацию. И наверняка, по-своему, Рамзан Кадыров прав: разрушенное войной хозяйство требует финансовых жертв... С другой стороны - эти финансовые жертвы, в конечном счете, будут оплачены жителями (потребителями газа и налогоплательщиками) тех регионов, которые о выходе из РФ и не помышляли! Тут даже не в справедливости вопрос - а в том, что такой подход иллюстрирует очень взрывоопасный вывод: "Хочешь не платить за газ - устрой у себя войнушку за независимость". А с третьей стороны: ныне "образумленные и образумившиеся" жители Чечни - должны ли платить по грехам "боевиков и сепаратистов"? Очень все это непросто - и любым решением федерального центра, в конечном счете, кто-то останется недоволен. Будем наблюдать, как Москва выкрутится... что еще нам остается делать?

По инф. Polit.ru

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