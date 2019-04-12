Рамзан Кадыров просит списать Чечне долги за газ, ссылаясь на былую войну. Спишем?

Чеченский лидер Рамзан Кадыров прокомментировал постановление Верховного суда республики, отменившего списание 9 млрд рублей задолженности населения за газ. Он, вроде бы, продемонстрировал согласие с этим решением... Но продолжает проводить мысль, что чеченские долги за газ должны быть списаны на уровне государственного решения.
Напомним, что ранее прокуратура Чеченской республики выиграла в суде иск к «Газпрому» о списании с жителей республики 9 миллиардов долгов за газ. Это, кстати, вызвало нервную реакцию в некоторых регионах России - например, депутаты башкирского и чувашского парламентов обратились в прокуратуру с просьбой списать долги местных жителей за газ по примеру Чечни...
И вот теперь спорный шаг отменен судом... Разан Кадыров уточнил, что это решение поможет навести порядок — в частности, путем инвентаризации активов и обязательств ООО «Газпром межрегионгаз Грозный», где подобные проверки не проводились уже шесть лет.
Вместе с тем, Кадыров в очередной раз напомнил, что газопроводные сети в Чечне «были практически полностью разрушены» в ходе боевых действий, и «газ просто пропадал в никуда, горел в гигантских факелах, возникших при попадании бомб и снарядов». По его словам, тогда «полностью отсутствовала возможность контролировать потребление газа».
«В ходе этих военных кампаний Чечня, ее народ, вся Россия понесли огромные, невосполнимые потери. Они просто не поддаются подсчету. И теперь настало время всерьез разобраться и с приписываемыми Чечне долгами за газ. В первую очередь следует выяснить, каким образом и по каким параметрам определялась эта сумма задолженности», — указал Кадыров.
Он упомянул ряд случаев, когда Российская Федерация прощала долги другим государствам, и выразил надежду на то, что будет прощен и чеченский долг за газ. «Во всем мире существует практика прощения долгов, в том числе межгосударственная. Чечня и ее народ надеются, что в силу сложившихся особых обстоятельств государство и компания пойдут им навстречу», — подытожил Кадыров.
Очень непростая и дискуссионная тема, не правда ли? С одной стороны, действительно, на территории Чечни шла фактическая война - когда определенная часть ее населения (называемая ныне "боевиками", под руководством отца нынешнего руководителя республики Ахмата Кадырова) стремилась покинуть Российскую Федерацию. И наверняка, по-своему, Рамзан Кадыров прав: разрушенное войной хозяйство требует финансовых жертв... С другой стороны - эти финансовые жертвы, в конечном счете, будут оплачены жителями (потребителями газа и налогоплательщиками) тех регионов, которые о выходе из РФ и не помышляли! Тут даже не в справедливости вопрос - а в том, что такой подход иллюстрирует очень взрывоопасный вывод: "Хочешь не платить за газ - устрой у себя войнушку за независимость". А с третьей стороны: ныне "образумленные и образумившиеся" жители Чечни - должны ли платить по грехам "боевиков и сепаратистов"? Очень все это непросто - и любым решением федерального центра, в конечном счете, кто-то останется недоволен. Будем наблюдать, как Москва выкрутится... что еще нам остается делать?
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