Рамзан Кадыров наградил свою дочь медалью

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Медаль вручил Айшат Кадыровой глава администрации Чечни Ибрагим Закриев. Документ подписал сам глава республики. Награда дочери Кадырова вручена с формулировой «за безупречный добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства ЧР». Соответствующий указ опубликован на правительственном сайте Чечни.
Церемония награждения состоялась на торжественном приеме модного дома Firdaws — им руководит Айшат Кадырова. Первый показ чеченского модного дома за границей прошел только в конце февраля. Коллекцию одежды Firdaws представили в Париже во время фестиваля «Русские сезоны».
Признаемся прямо: новости из Чеченской республики не перестают удивлять. Всё время там происходят вещи, поражающие воображение, вот и вручение медали собственной дочери - явление, прямо скажем, не самое обыденное. А вот другие заголовки из Чеченской республики:
В Великобритании кошка вернулась домой спустя 11 лет. Мисси жила в Бирмингеме вместе с хозяйкой. Однажды животное выбежало из машины, когда владелица вышла в магазин. С тех пор хозяйка ее не видела. Она искала питомца, но безуспешно.
В Интернете появилась новая схема мошенничества, которая условно названа «Белый кролик» по аналогии со сказкой «Алиса в Стране чудес». Все начинается с того, что мошенники просят пройти опрос от имени известных блогеров или с помощью поддельных рекламных роликов.
По прошествии времени после ухода близкого человека из жизни перед родными встает вопрос о благоустройстве места захоронения, конкретно в установке постоянного памятника. Ориентиров здесь много: это предпочтения в материале, в размерах, формах, других параметрах изделия, а также финансовые возможности заказчиков. Чтобы сэкономить на памятнике, существует несколько советов.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги Великой Отечественной войны, ответил на вопрос о потенциальной мировой войне фразой: «Мы повторим». Отрывок интервью опубликован на странице агентства ТАСС в YouTube.
Онлайн букмекерские конторы также популярны, как и наземные, но в добавок имеют заметные преимущества. С их помощью можно круглосуточно оставаться в курсе последних изменений в коэффициентах и в любое время сделать интересующую ставку. Рекомендуется использование проверенных годами ресурсов, заботящихся о своей репутации и ведущие легальную деятельность. В некоторых регионах сайты блокируются провайдерами, поэтому БК Фонбет рабочее зеркало будет как нельзя кстати. С его помощью можно без труда войти в личный кабинет с сохранением денежных средств. Работа контор приносит немалый доход странам и помогает им улучшать инфраструктуру. Власти в свою очередь стараются создать максимально приемлемые условия для работы букмекеров.
В Весьегонском районе Тверской области семилетняя девочка ушла на прогулку 8 марта и не вернулась домой. Её тело спустя сутки нашли в реке. (Страшная история, что ни говори... и от этого еще тревожнее за своих внуков. - прим. МГ.)
Следователи начали проверку по факту смерти начальника отдела УМВД по контролю за оборотом наркотиков в Ненецком автономном округе (НАО) Евгения Солоновича. Тело полицейского наши в его же доме, сообщается со ссылкой на управление Следственного комитета по Архангельской области и НАО.
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