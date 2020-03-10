Рамзан Кадыров наградил свою дочь медалью

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил свою 21-летнюю дочь Айшат медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». Напомним, Айшат Кадырова руководит модным домом Firdaws.

Айшат — старшая из шести дочерей Кадырова

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Медаль вручил Айшат Кадыровой глава администрации Чечни Ибрагим Закриев. Документ подписал сам глава республики. Награда дочери Кадырова вручена с формулировой «за безупречный добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства ЧР». Соответствующий указ опубликован на правительственном сайте Чечни.

Церемония награждения состоялась на торжественном приеме модного дома Firdaws — им руководит Айшат Кадырова. Первый показ чеченского модного дома за границей прошел только в конце февраля. Коллекцию одежды Firdaws представили в Париже во время фестиваля «Русские сезоны».

Признаемся прямо: новости из Чеченской республики не перестают удивлять. Всё время там происходят вещи, поражающие воображение, вот и вручение медали собственной дочери - явление, прямо скажем, не самое обыденное. А вот другие заголовки из Чеченской республики:

Polit.ru

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