Рамзан Кадыров дал объяснение высокой рождаемости в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал вхождение своего региона в лидеры рейтинга прироста населения. Сам Кадыров является отцом 12 детей (из которых двое приемных) - и на практике показывает пример "положительного вклада в демографическую ситуацию", которая остается одной из самых тревожных проблем России.

Напомним, Чечня занимает третье место по России по приросту населения за последние три года с показателем 4,5%. Опережают Чечню лишь Севастополь (6,46%) и Ингушетия (5,2%).

По словам Кадырова, большую роль играет общественное восприятие института семьи: в Чечне считается неприличным не иметь детей, а детских домов и беспризорников в регионе нет.

Кроме того, проводится социальная политика по поддержке семей с детьми, специальная комиссия помогает распавшимся семьям воссоединиться.

Особое место занимают меры по пропаганде здорового образа жизни у молодежи: «Проводится глубоко продуманная работа по духовно-нравственному воспитанию, которая позволила многократно снизить уровень потребления алкогольных напитков и наркотических средств», — рассказал Кадыров.

Отметим, у Рамзана Кадырова и его жены Медни десять детей, а в 2007 году пара усыновила двух мальчиков.

Напомним, что в целом по России демографические проблемы очень тревожны: в стране идет убыль населения - что служит оправданием для властей по введению таких непопулярных мер как повышение пенсионного возраста ("меньше рабочих рук - меньше взносов в ПФР - надо заставить людей дольше работать"), а также повышение всяческих налогов. А представители Церкви, например, бьют тревогу по поводу грядущей "исламизации России" (т.к. именно в исламских республиках с деторождением все нормально, в отличие от с преимущественно русским населением).

Polit.ru

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