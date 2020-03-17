Рак толстой кишки стали частенько выявлять и у молодежи

Американские врачи предупреждают о скачке распространения рака толстой кишки среди людей в возрасте от 20 до 40 лет.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Ранее около 90% случаев развития такого вида онкологии диагностировались у пациентов старше 50 лет. Однако последнее исследование показало тревожный рост заболеваемости у молодежи.

— И мы не уверены, является ли это причиной генетики, ожирения или диеты. Я бы посоветовала пациентам этой возрастной группы не игнорировать какие-либо симптомы и немедленно обратиться к врачу, — отметила гастроэнтеролог Сюзанна Шокоухи.

Среди симптомов врач назвала внезапные изменения в работе кишечника, что может выражаться в проблемах со стулом, резкая потеря веса, появившиеся (или продолжающиеся) боли в животе, слабость и потеря аппетита.

Еще один способ не пропустить заболевание — периодически обследоваться, начиная с 45–50 лет, даже если не наблюдаются тревожные симптомы.

Наиболее эффективным способом выявления рака толстой кишки является колоноскопия. «Процедура позволяет вовремя увидеть и удалить полип, который может перерасти в рак», — отметила врач. Также она посоветовала диету с высоким содержанием фруктов, овощей, клетчатки и рыбы. Употребление обработанных продуктов следует минимизировать.

Конечно же, опасную опухоль лучше предупредить, чем потом пытаться от нее избавиться. И тут все в наших руках: будем питаться правильно и вовремя обследоваться! А пока вот несколько обнадеживающих заголовков на тему:

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...