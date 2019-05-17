Рак груди в старшем возрасте: есть возможность побороться. Сбрасываем вес!

"Женщины старше 50 лет могут снизить риск смерти от рака молочной железы на одну пятую, если будут съедать меньшие порции мяса и одну дополнительную порцию фруктов и овощей в день - такой вывод содержится в первом исследовании подобного рода, - сообщает британская газета The Times. - Исследование, которое длилось два десятка лет и охватило 49 тыс. женщин, показало, что даже чуть более здоровая диета может существенно снизить риск развития у женщин смертельного рака молочной железы. Женщинам рекомендуется сократить потребление мясных и молочных продуктов или выбирать варианты с более низким содержанием жира после того, как в ходе исследования были обнаружены доказательства, подтверждающие, что такие изменения могут продлить их жизнь".

"Рак молочной железы развивается примерно у каждой девятой женщины, с 1990-х годов заболеваемость увеличилась примерно на одну пятую, и, как считается, в это вносит свой вклад ожирение. Более качественное лечение привело к тому, что с 1970-х годов смертность снизилась более чем на треть, но, тем не менее, каждый год от этой болезни умирает 12 тыс. человек. По прогнозам, это число снова возрастет по мере старения населения", - передает издание.

"(...) В 1990-х годах в Соединенных Штатах тысячи женщин в возрасте от 50 до 79 лет были случайным образом разделены на тех, кто либо придерживался обычного рациона питания, либо их обучили следовать более здоровой диете с более низким содержанием жиров. В среднем, те, кто придерживался диеты, сократили потребление жиров с 32% своих калорий до 25%, и добавили дополнительную ежедневную порцию фруктов, овощей и цельного зерна. Такого типа питания они придерживались более восьми лет", - говорится в статье.

"В течение 20 лет исследования было зафиксировано 3374 случая рака молочной железы, и женщины, находившиеся на диете, имели на 21% меньше рисков умереть от этого заболевания, согласно результатам, представленным на ежегодном собрании Американского общества клинической онкологии (Аско) в Чикаго", - сообщает The Times.

"Наше исследование является первым рандомизированным контролируемым исследованием, доказывающим, что более здоровое питание может снизить риск смерти от рака молочной железы, - заявил Роуэн Хлебовски из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, ведущий автор исследования. - Разработанная нами сбалансированная диета - это умеренная диета, и после почти 20 лет наблюдения ее польза для здоровья все еще нарастает".

Женщины внесли в свое питание такие изменения, как выбор продуктов с более низким содержанием жира, снижение количества сливочного масла и сыра, отказ от жареной пищи и меньшие порции мяса, сообщил он. "Это изменения, которые могут быть достигнуты многими, потому что они представляют собой умеренность, и это смогли сделать 19 тыс. участников". Остается неясным, что в наибольшей степени способствовало сокращению риска - уменьшение количества жира, увеличение количества овощей или снижение калорийности.

"Было доказано, что избыточный вес увеличивает риск, но хотя женщины, соблюдающие диету с низким содержанием жиров, потеряли около 3% своего веса, команда профессора Хлебовского поясняет, что результаты исследования нельзя объяснить потерей веса. Вместо этого он предположил, что здоровое питание сокращает вредное хроническое воспаление", - отмечается в публикации.

Перевод Inopressa.ru

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