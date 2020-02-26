Пьяная мамашка бросила малыша в торговом центре

В Череповце завели уголовное дело на 36-летнюю женщину, которая бросила своего полуторагодовалого сына одного в торговом центре. (И снова история о безответственном родительстве... прим. МГ.)

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Как сообщает Следственный комитет по Вологодской области, мать была пьяна.

Мальчика нашли сотрудники полиции около полуночи, когда торговый центр уже закрывался.

Сейчас следователи выясняют, в каких условиях жил и воспитывался ребенок.

Матери вменяют оставление ребенка в опасности. Наказание по этой статье довольно серьезно. Так, признанных виновными, могут наказать штрафом до 80 тысяч рублей, обязательным работами на срок до 360 часов, арестом до трех месяцев или лишением свободы до одного года.

Увы, но есть женщины, для которых ребенок - не более чем обуза. Как правило, это женщины из беднейших, маргинальных слоев общества (а еще - совсем юные дурочки, сами, по сути, дети). Но ни бедность, ни глупость - не могут быть оправданием подобному поведению.

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