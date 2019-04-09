Путину доложили про скандал с пенсионерами Росгвардии

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал обращение пятерых мужчин, представившихся ветеранами ОМОНа, к президенту РФ Владимиру Путину — с жалобой на то, что после увольнения их выселяют из служебного жилья.

По словам Грибакина, факты, изложенные в видеообращении к Путину, проверяются руководством Центрального округа Росгвардии и Главного управления Росгвардии по Москве.

Представитель ведомства уточнил, что авторы обращения указали адрес, по которому в 2010 году была построена казарма для размещения сотрудников ОМОНа в период прохождения службы, и все офицеры давали письменное обязательство освободить это жилье после увольнения.

«Им рекомендовалось собрать пакет документов для предоставления единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения. И трое из них были приняты на учет для получения соцвыплаты», — цитирует Грибакина РБК.

Видеобращение под заголовком «SOS! Ветераны становятся бомжами» было опубликовано на YouTube 5 апреля. Подлинность записи подтвердила супруга одного из авторов видео — Владимира Пудовкина. Вместе с ним обращение записывали Николай Гладкий, Алексей Посаженников, Владимир Григорьев и Ярослав Караваев.

Мужчины, называя себя «пенсионерами Росгвардии», попросили президента, главу правительства РФ Дмитрия Медведева, директора Росгвардии Виктора Золотова и министра внутренних дел Владимира Колокольцева помочь им решить квартирный вопрос.

Polit.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ