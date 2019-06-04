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Путина в Чите нехорошо обозвали. Негодяя ищут...
По инф. rosbalt.ru   
04 Июня 2019 г.
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Читинская полиция заинтересовалась, кто мог нанести на асфальт в центре города оскорбление в адрес высшего должностного лица России.

Путина в Чите нехорошо обозвали. Негодяя ищут...

Согласно изданию Чита.ру, неизвестный включил в фамилию президента символ #, а далее приписал «слово, обычно характеризующее человека, осужденного по статье 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».

Ранее в России начали штрафовать за «неуважение к власти» и за фейковые новости.

«Оскорбления власти» сотрудники МВД в основном выявляют в соцсети «ВКонтакте». К нарушителям применяют ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ. За второе ее нарушение предусмотрен уже арест.

По инф. rosbalt.ru

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