Путин заявил, что он против двоевластия в России

Президент Владимир Путин считает неправильным включение в структуру власти России каких-то институтов, которые могут находиться над президентом. Это приведет к двоевластию, что губительно для страны.

На встрече главы государства с учащимися российских вузов студентка МГИМО задала вопрос о будущем страны после 2024 года, когда истечет президентский срок Путина. И она предложила присмотреться к опыту Сингапура, где для автора сингапурского экономического чуда Ли Куан Ю была создана должность министра-наставника.

Глава государства вновь напомнил свое мнение - Россия должна быть сильной президентской республикой. "То, что вы предлагаете, будет подрывать институт президента. Думаю, что для такой страны, как Россия, это неприменимо", - возразил он.

- У нас, если появится какой-то институт над президентом, это будет означать ни что другое, как двоевластие. Абсолютно губительная ситуация для такой страны, как Россия, - уверен глава государства.

Напомним, что одновременно Владимир Владимирович предложил (довольно неожиданно!) ряд конституционных изменений, по которым усиливается роль Госсовета - причем, как именно усиливается, предстоит узнать только в будущем. Многие критики его политики подозревают, что речь идет о том, что в Госсовете будут сосредоточены все основные силовые и политические рычаги, а именно его председателем может стать сам Путин, после 2024-го года. Причем - бессрочно, пожизненно. Тогда, фактически, роль президента сможет выполнять любой из его соратников (хоть Медведев, хоть Мишустин...) Подобные сценарий, напомним, реализован в Казахстане, где Нурсултан Назабраев сохранил за собой руководящую роль лидера нации, а президентом избран названный им человек. Бывшая Казахская ССР - не очень сильно отличается по менталитету и традициям от бывшей РСФСР и, собственно, почему бы не реализоваться здесь похожему сценарию? Но понятно, что найдутся возражающие... и среди нас с вами тоже.

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